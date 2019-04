Obrona ceny - ocena szkolenia

Obrona ceny. Jak nie ulec presji klienta?

Obrona ceny, to priorytetowe zadanie każdego handlowca, przed którym staje on na ostatnich etapach procesu sprzedaży niezależnie czy realizuje go w konwencji B2B czy B2C. 10 października przeprowadziliśmy kolejne udane szkolenie otwarte z tematu "Techniki obrony ceny". To ekspercki i cieszący się dużym powodzeniem warsztat w całości poświęcony tylko jednemu zagadnieniu - metodom obrony ceny produktu / usługi.