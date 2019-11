Trade marketing dostarcza również rozwiązań poza cenowych i jest nośnikiem przyjętej strategii komunikacyjnej - za pośrednictwem rozwiązań trade marketingowych marka może komunikować swoje wartości, budować świat marki. Z punktu widzenia np. Brand Managera, w przypadku marek, które nie mają jasno sprecyzowanego pozycjonowania i wyklarowanej strategii działania trade marketingowe mogą mieć znaczący wpływ na wizerunek marki / organizacji, kampanie trade marketingowe kształtują one postrzeganie marki przez otoczenie. Trade marketing, to również sygnał dla konkurencji - na tej podstawie można ocenić strategię marki i wyciągnąć wiele wniosków marketingowych. Działania trade marketingowe stwarzają przestrzeń do bonusowania zespołów sprzedażowych nie tylko za wyniki, ale również za realizację celów jakościowych. Działania trade marketingowe mogą zahamować tendencje spadkowe w organizacji. Krótkoterminowo, doraźne działania mogą poprawić wynik. 1)

Kompetencje managera / specjalisty ds. trade marketingu

Całkiem sporo tych funkcji? Prawda? Gdy przełożymy powyższą definicję na obszar kompetencji managera lub specjalisty ds. trade marketingu okaże się, że osoba zajmująca się trade marketingiem w firmie powinna posiadać bardzo szeroki wachlarz kompetencji związanych nie tylko ze stricte marketingiem, ale również sprzedażą. Główne obszary kompetencyjne managera / specjalisty ds. trade marketingu to:

Diagnozowanie rynku i odbiorców. Projektowanie działań trade marketingowych. Określanie, wyznaczanie i opisywanie celów działań trade marketingowych. Dobór właściwych strategii cenowych. Posługiwanie się technikami promocyjnymi w segmentach B2C i B2B. Znajomość psychologicznych reguł budowania komunikatów marketingowych. Budowanie ekspozycji i prowadzenie działań merchandisingowych. Prowadzenie działań trade marketingowych w kanale on-line. Pomiar skuteczności kampanii trade marketingowej i dokonanie jej oceny.

1) Izabela Bohdan - Talmont, podręcznik szkoleniowy "Trade Marketing. Metody Wsparcia Wzrostu Sprzedaży", B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa Sp. z o.o., Warszawa 2019.

