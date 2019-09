B&O NAVIGATOR jako jedna z pierwszych firm szkoleniowych w Polsce zaproponowała profesjonalne szkolenie INCOTERMS 2020, którego celem jest przekazanie wiedzy o nowych standardach i praktyczne przygotowanie personelu do korzystania z zmienionych reguł.

Szkolenie z INCOTERMS 2020

29 sierpnia Pan Krzysztof Wiak, trener praktyk B&O NAVIGATOR poprowadził w Warszawie pierwsze szkolenie otwarte "INCOTERMS 2020". Po zakończeniu zajęć poprosiliśmy uczestników, aby w dobrowolnej i anonimowej ankiecie ocenili przebieg szkolenia i pracę trenera. Ocenie w skali 1-5 podlegały następujące aspekty warsztatu: - wiadomości trenera o INCOTERMS 2020; - przygotowanie do szkolenia; - sposób jego prowadzenia.

Z satysfakcją możemy poinformować, zarówno trener, jak i szkolenie uzyskali najwyższą możliwą ocenę 5,00 na 5,00.

Ankieta oceniająca szkolenie z reguł INCOTERMS 2020 zawiera również trzy pytania zamknięte:

Czy szkolenie spełniło Pani / Pana oczekiwania? - Wszystkie osoby biorące w nim udział odpowiedziały zgodnie, że tak. Czy szkolenie jest godne polecenia innym osobom pracującym w Pani firmie? - Na to pytanie również otrzymaliśmy zgodną odpowiedź twierdzącą (100% tak). Czy wiedzę i umiejętności zdobyte na szkoleniu wykorzysta Pani / Pan w swojej pracy? - Uczestnicy zajęć zgodnie stwierdzili, że tak.

INCOTERMS 2020 w formie otwartej i zamkniętej

Cieszy nas, że dzięki naszemu warsztatowi pomogliśmy naszym Klientom przygotować się do przejścia z funkcjonowania w oparciu o reguły INCOTERMS 2010 do pracy z regułami INCOTERMS 2020.

