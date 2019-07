Pod koniec dwudniowych zajęć uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie dobrowolnej i anonimowej ankiety oceny szkolenia i trenera. Ocenie w skali 1-5 (1- ocena najniższa; 5 – ocena najwyższa) podlegały trzy elementy szkolenia z zarządzania produktem tj. wiadomości przekazywane podczas zajęć, przygotowanie trenera do warsztatu i sposób prowadzenia szkolenia.

Jak uczestnicy oceniają szkolenie z product management?

Z satysfakcją chcemy poinformować, że zarówno szkolenie jak i osoba trenera została bardzo dobrze oceniona przez osoby uczestniczące w szkoleniu "Product management (Zarządzanie produktem). Szkolenie dla Product Managerów". Wyniki ankiet oceny przedstawiają się następująco:

Wiadomości - 4,80 / 5,00.

- 4,80 / 5,00. Przygotowanie do zajęć - 4,80 / 5,00.

- 4,80 / 5,00. Sposób prowadzenia - 4,80 / 5,00.

Średnia ocena szkolenia dla Product Managerów to 4,80 / 5,00. Uczestnicy, tak uzasadniali wystawione oceny:

"Osoba o dużym doświadczeniu zawodowym. Dużo przykładów".

"Profesjonalnie, rzetelnie ze zrozumieniem wszystko tłumaczone".

"Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia, motywowanie, kreatywność, podpowiadanie ciekawych rozwiązań".

"Trener dobrze przygotowany, z ogromną wiedzą i łatwością jej przekazywania".

"Miło i sympatycznie".

Ankieta oceniająca szkolenie z product managementu zawierała również pytania zamknięte dotyczące tego:

Czy szkolenie spełniło oczekiwania uczestników - 80% odpowiedzi twierdzących, że tak.

Gotowości do polecenia szkolenia innym osobom z firmy - 100% uczestników jest skłonna polecić szkolenie swoim współpracownikom.

Czy wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia zastosują w swojej pracy zawodowej - 80% odpowiedzi twierdzących, że tak.

Dzięki wypowiedziom w ankietach wiemy również co w szkoleniu szczególnie podobało się uczestnikom:

"Praca w grupach, konkretnych przykładach".

"Całościowa wizja stanowiska poparta życiowymi sytuacjami i przykładami".

"Ciekawe ćwiczenia i indywidualne podejście do problemów".

"Przykłady z życia, ćwiczenia i analizy".

"Wymiana praktycznych doświadczeń".

Nie tylko szkolenie z zarządzania produktem

Chcemy podziękować uczestnikom i trenerowi za zaangażowanie w trakcie szkolenia z zarządzania produktem. Cieszy nas, że wiedza i umiejętności przekazywane podczas warsztatu przyczynią się do podniesienia kompetencji zawodowych osób, które wzięły w nim udział. Wszystkich zainteresowanych szkoleniem "Product management (Zarządzanie produktem). Szkolenie dla Product Managerów" w formie otwartej zapraszamy do zapoznania się z terminami kolejnych edycji, które znajdują w zakładce "Szkolenia otwarte". Szkolenie z product managementu prowadzimy, z równym powodzeniem, też w formie zamkniętej dla grupy managerów i specjalistów jednej firmy. W zakładce "Szkolenia marketing" znajdują się pozostałe programy szkoleń z marketingu. Zachęcamy do zapoznania się z ich tematyką.

Opr. DB