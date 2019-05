Autorem programu szkolenia i trenerem prowadzącym zajęcia był Pan dr Bogdan Kroker, trener praktyk mający kilkudziesięcioletnie doświadczenie managerskie w zarządzaniu procesami logistycznymi zdobyte w amerykańskich i japońskich koncernach oraz polskich przedsiębiorstwach. Pan dr Bogdan Kroker od lat prowadzi cieszące się dużym powodzeniem i uznaniem szkolenia z zakresu logistyki magazynowej, zarządzania zapasami i funkcjonowania łańcucha dostaw (SCM).

Gospodarka magazynowa, szkolenie na przykładach

Pod koniec szkolenia z zarządzania magazynem przeprowadziliśmy wśród osób uczestniczących ankietę oceny szkolenia. Ocenie w skali 1 - 5 (1 - ocena najniższa a 5 - ocena najwyższa) podlegały trzy aspekty szkolenia i pracy trenera: wiadomości przekazywane podczas zajęć, przygotowanie do szkolenia oraz sposób prowadzenia szkolenia z logistyki magazynowej. Z satysfakcją możemy poinformować, że średnia ocena szkolenia wyniosła 4,67 na 5,00 możliwą. Swoje oceny uczestnicy uzasadnili następującymi opiniami w ankiecie:

"Wiedza i doświadczenie".

"Praktyczne przykłady związane z tematem szkolenia".

"Szkolenie prowadzone w prosty i przyjemny sposób a zarazem łatwy do zrozumienia".

"Przykłady oparte na realnych firmach".

Jak widać, reprezentowane przez trenera praktyczne podejście do tematu gospodarki magazynowej zyskało uznanie uczestników zajęć, którzy zapytani w ankiecie "Czy szkolenie spełniło Pani / Pana oczekiwania?" zgodnie odpowiedzieli, że "tak" (100% odpowiedzi twierdzących).

Szkolenia z logistyki

Cieszy nas, że po raz kolejny udało się nam zorganizować i przeprowadzić szkolenie otwarte z zakresu gospodarki magazynowej, które praktycznie przyczyniło się do podniesienia kompetencji zawodowych osób biorących w nim udział. Wszystkich zainteresowanych kolejnymi edycjami szkolenia "Gospodarka magazynowa. Zarządzanie magazynem i logistyka magazynowa" zapraszamy do zapoznania się z proponowanym programem i terminami.