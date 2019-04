5,00 dla szkolenia z 5S

Pod koniec szkolenia 5S poprosiliśmy uczestników o dokonanie jego oceny w krótkich dobrowolnych i anonimowych ankietach. Oceny dokonano w skali 1 do 5, gdzie 1 jest oceną najniższą a 5 najwyższą.

Z przyjemnością pragniemy poinformować, że trener - p. Dariusz Misztal i prowadzone przez niego szkolenie uzyskali najwyższą możliwą ocenę - 5,00. Uczestnicy szkolenia swoje oceny następująco:

"Szkolenie na temat".

"Bardzo merytorycznie, ambitnie, pokazywanie aspektów szerszych niż przedmiotowe szkolenie co podnosi jakość zajęć".

"Praktyczne ukazanie zastosowania systemu".

"Jasność przekazu".

Ankieta oceniająca szkolenie z 5S zawierała również pytania zamknięte dotyczące tego czy szkolenie spełniło oczekiwania uczestników, czy jest godne polecenia innym osobom z firm uczestników i czy wiedzę i umiejętności wyniesione ze szkolenia znajdą zastosowanie w pracy zawodowej uczestników. Na te wszystkie pytania uczestnicy odpowiadali zgodnie - tak.

Cieszymy się, że kolejna edycja szkolenia "5S - system organizacji miejsca pracy jako element lean manufacturing" wypadła bardzo dobrze i przyczyniła się do podniesienia kompetencji zawodowych osób biorących w niej udział. Kolejne terminy szkolenia z 5S znajdziecie Państwo w zakładce „Szkolenia otwarte” istnieje również zorganizowania tego szkolenia w formie zamkniętej w Państwa zakładzie produkcyjnym. Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi szkoleniami z lean manufacturing, są one dostępne w kategorii "Szkolenia lean manufacturing" wystarczy kliknąć.

