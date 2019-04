Szkolenie z informacji zwrotnej nie mogło zakończyć się inaczej niż prośbą do uczestników o udzielenie informacji zwrotnej dotyczącej szkolenia, w którym brali udział. Osoby biorące udział w szkoleniu z feedbacku managerskiego wypełniły ankietę ewaluacyjną dotyczącą odbytego szkolenia.

Jak oceniono szkolenie z informacji zwrotnej?

Szkolenie "Informacja zwrotna (Feedback) w zarządzaniu zespołami" zostało bardzo dobrze ocenione przez managerów biorących w nim udział. W skali 1-5 (1 - ocena najniższa a 5 - ocena najwyższa) ocena szkolenia wyniosła 4.92. Najlepiej oceniono wiadomości przekazywane podczas szkolenia (5,00) i przygotowanie do zajęć (5,00). Sposób prowadzenia szkolenia oceniono na 4,75.

Swoje oceny uczestnicy szkolenia z udzielania informacji zwrotnej pracownikom uzasadniali m.in. tak:

"Konkretnie, dużo materiałów (także do analizy po szkoleniu), omówienie naszych indywidualnych przykładów;

"Zajęcia wymagające czasu by zrealizować program i dyscypliny we wtrąceniach";

"Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie i charyzmatyczna prowadząca";

"Na szkoleniu dowiedziałem się wielu przydatnych informacji w pracy zawodowej".

Chcemy również odnotować fakt, że uczestnicy pytani o to czy szkolenie spełniło ich oczekiwania, czy jest godne polecenia innym managerom z ich firm, czy wiedzę i umiejętności wykorzystania informacji zwrotnej wykorzystają w pracy z ze swoim zespołami odpowiedzieli w 100% - "tak". Cieszy nas, że szkolenie z informacji zwrotnej zyskało tak praktyczny wymiar.

Dzięki informacji zwrotnej zawartej w ankietach ewaluacyjnych wiemy również co w szkoleniu z informacji zwrotnej podobało się uczestnikom najbardziej:

"Mogę zastosować teorię w codziennych problemach";

"Wykorzystanie flipczartów (pięknie skonstruowane wizualnie)";

"Syntetyczne informacje, przykłady".

