Marketing i sprzedaż w social media wymagają znajomości, oferowanych przez najpopularniejsze platformy społecznościowe (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin), bezpłatnych i płatnych narzędzi marketingowych i sprzedażowych. Pamiętajmy jednak, że marketing social media to przede wszystkim efektywność działań (kampanii), którą jesteśmy w stanie mierzyć i kontrolować. W profilu kompetencyjnym managera i specjalisty zajmującego się marketingiem i sprzedażą w social media powinny znaleźć się więc, zarówno umiejętności miękkie związane z budowanie wizerunku marki (produktu), tworzenia atrakcyjnej i angażującej komunikacji marketingowej oraz umiejętności twarde polegające na znajomości narzędzi, w tym analitycznych, oferowanych przez poszczególne platformy.

Marketing social media - szkolenie

Przygotowane i prowadzone przez trenera praktyka marketingu w social media - Pana Michała Pawlika szkolenie "Social media marketing. Szkolenie dla zarządzających wizerunkiem i sprzedażą w mediach społecznościowych" jest doskonałym warsztatem, na którym można podnieść kompetencje (twarde i miękkie) niezbędne do prowadzenia efektywnych kampanii reklamowych i sprzedażowych w mediach społecznościowych. Podczas szkolenia z marketingu w social media uczestnicy zdobywają wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące takich serwisów jak:

Facebook,

Instagram,

Linkedin.

Nie zapominamy również o prowadzeniu kampanii marketingowych na Twittterze, Snapchacie, Pinterst-ie czy w YouTube.

W dniach 17-18 lutego zorganizowaliśmy kolejną edycję otwartą szkolenia "Social media marketing. Szkolenie dla zarządzających wizerunkiem i sprzedażą w mediach społecznościowych". Pod koniec szkolenia uczestnicy zostali poproszeni o wypełnienie dobrowolnych ankiet oceny. Ocenie podlegały trzy aspekty szkolenia z marketingu w social mediach, wiadomości przekazywane przez trenera, jego przygotowanie do zajęć oraz sposób ich prowadzenia. Ocenę przeprowadzono w skali 1-5 (1 ocena najniższa a 5 ocena najwyższa). Z satysfakcją możemy stwierdzić, że zarówno szkolenie jak i p. Michał Pawlik otrzymali bardzo wysokie oceny od osób biorących udział w zajęciach. Wiadomości przekazywane podczas szkolenia z marketingu w mediach społecznościowych oceniono na 5,00. Przygotowanie do zajęć na 4,67. Zaś sposób prowadzenia szkolenia na 5,00. Średnia ocena szkolenia z marketingu w social media, to 4,89. Uczestnicy w ankietach zawarli również pisemne uzasadnienie i opinie o szkoleniu, w którym brali udział:

"Bardzo ciekawe zajęcia, wszystko przedstawione w ciekawy sposób."

"Przystępnie podane treści dopasowane do specyfiki działalności. Inspirujące przykłady. Sympatyczny kontakt."

"Bardzo inspirujące szkolenie, co prawda mimo 16h część wiedzy musieliśmy ograniczyć, natomiast bardzo cenne było omówienie teorii na naszym firmowym case study."

"Sympatyczny prowadzący i kompetentna wiedza."

"Wątki praktyczne."

"Wykorzystanie wiedzy w praktyce, porady eksperckie."

"Wszystko wydawało mi się ciekawe."

Cieszy nas kolejne udane szkolenie z marketingu w social media. Wszystkich, którzy chcieliby podnieść swoje kompetencje zawodowe związane z prowadzeniem działań marketingowych w mediach społecznościowych zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach szkolenia "Social media marketing. Szkolenie dla zarządzających wizerunkiem i sprzedażą w mediach społecznościowych" w formie otwartej lub zamkniętej. Do Państwa dyspozycji oddajemy również krótsze szkolenia online z social media marketingu poświęcone poszczególnym platformom, czyli "Facebook marketing", "Instagram marketing. Sprzedaż na Instagramie" oraz "Linkedin marketing". Zapraszamy.

Opr.

DB

Źródło: www.bonavigator.pl/marketing-social-media.html