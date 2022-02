PREZENTACJA PRODUKTU W INTERNECIE - PIERWSZY KROK DO SUKCESU SPRZEDAŻOWEGO W SIECI

Kiedy przygotowujemy, wraz z uczestnikami szkoleń, analizę SWOT dla kanału internetowego, zawsze słyszę, że słabą stroną tego kanału jest brak możliwości obejrzenia i dotknięcia produktu. Tak to prawda. Teraz wystarczy przekuć to na szansę i mamy gotową wskazówkę do działania.