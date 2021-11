I chociaż cały czas mówimy o marketingu handlowym, to jednak zmiana kanału dystrybucji jest ogromnym wyzwaniem dla firm i zmienia kierunki działania.

Prowadzenie działań marketingowych w sieci wymaga często:

Nowych kompetencji od pracowników.

Przekwalifikowania personelu.

Stosowania nowych narzędzi marketingowych.

Przeniesienia uwagi na inne obszary niż w handlu tradycyjnym.

Znajomości funkcjonowania sklepów internetowych i market place-ów.

Umiejętnego podejścia do sklepów internetowych jako partnerów biznesowych.

Zrozumienia zachowań klientów w sieci.

Łączenia aktywności w samym sklepie z aktywnościami prowadzonymi poza sklepem.

Zachowania spójności pomiędzy działaniami offline i online.

Z jednej strony jest to wyzwanie, a z drugiej jest to przestrzeń do wdrażania nowych rozwiązań. To pole do uruchomienia kreatywności, to okazja do spojrzenia na swój biznes z innej perspektywy. Często przejście do kanału online weryfikuje naszą pozycję zdobytą w rzeczywistości offline. Jeśli zbudowałeś silną markę, która jest rozpoznawalna wówczas na pewno szybciej zobaczysz efekty w sieci. Od tego z jakim dorobkiem wchodzisz do internetu, będzie zależeć też Twoja strategia w tym kanale. Działania trade marketingowe w kanale on-line dotyczą zarówno biznesów skupionych na kliencie ostatecznym (B2C) jak i kliencie biznesowym (B2B).

Izabela Bohdan-Talmont

Izabela Bohdan-Talmont - Ekspert z zakresu marketingu.

