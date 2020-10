Ocena i opinie o szkoleniu z wprowadzenia nowego produktu na rynek

W sierpniu odbyła się kolejna edycja e-szkolenia z projektowania i wdrażania nowych produktów. Pod koniec naszego warsztatu online poprosiliśmy jego uczestników o wypełnienie krótkiej ankiety oceniającej zajęcia. Ocenie podlegały trzy elementy szkolenia: wiadomości przekazywane przez trenera, sposób prowadzenia zajęć i przygotowanie do szkolenia. Z przyjemnością informujemy, samo szkolenie online "Proces projektowania i wdrażania nowego produktu" oraz prowadzący je trener otrzymali najwyższą możliwą ocenę - 5,00 na 5,00 możliwych.

W ankietach uczestnicy uzasadniali również wystawione oceny. Wystawienie "piątek" najczęściej argumentowano taki opiniami:

"Wiedza przekazana w sposób jasny i zrozumiały. Sporo przykładów. Bardzo merytoryczne szkolenie."

"Interakcja z prowadzącym szkolenie i bieżąca reakcja na problemy."

Szkoleni również zgodnie stwierdzili, że wiedza i umiejętności uzyskane podczas zajęć znajdą zastosowanie w ich pracy zawodowej.

Szkolenia z wprowadzenia nowego produktu na rynek

Cieszymy się, że nasze szkolenie online przyczyniło się do podniesienia kompetencji zawodowych uczestników. Wszystkim zainteresowanym rozszerzenie wiedzy polecamy szkolenia stacjonarne z new product development - "Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development - NPD marketing" oraz szkolenia online "Proces projektowania i wdrażania nowego produktu" prowadzone przez p. Hannę Adamiak.

