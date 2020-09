Jak zarządzać zespołem - odpowiedzi na szkoleniu

Odpowiedzią na pytanie "Jak zarządzać zespołem?" jest szkolenie Zarządzanie Zespołem. Przygotowane i prowadzone przez doświadczonego trenera praktyka B&O NAVIGATOR Firma Szkoleniowa, managera zespołów pracowniczych p. Annę Ritter. Program szkolenia rozwija i podnosi u uczestniczących w nim managerów kompetencje niezbędne do efektywnego kierowania zespołami pracowniczymi. Rozpoczyna się o odkreślenia przez uczestnika własnego stylu zarządzania. Następnie przechodzimy przez wszystkie etapy funkcjonowania zespołu, od rekrutacji, przez planowanie, wyznaczanie celów, motywowanie i kontrolowanie realizacji. Kończymy zaś modułem specjalnym o rozwiązywaniu konfliktów w zespole.

Opinie o szkoleniu Zarządzanie Zespołem

27 i 28 sierpnia przeprowadziliśmy kolejną edycję szkolenia Zarządzanie Zespołem, podczas którego oczywiście, wspólnie z uczestnikami, odpowiadaliśmy na pytanie - jak zarządzać zespołem. Pod koniec szkolenia poprosiliśmy osoby w nim uczestniczące o wypełnienie dobrowolnej ankiety oceny szkolenia, której anonimowość zapewniała rzetelność otrzymanych wyników. Ocenie w skali 1-5 (1 to ocena najniższa, 5 to ocena najwyższa) podlegały trzy elementy szkolenia z zarządzania zespołem tj. wiadomości przekazywane przez trenera, jego przygotowanie do zajęć oraz sposób prowadzenia szkolenia.

Z satysfakcją możemy poinformować, że szkolenie Zarządzanie Zespołem i prowadząca je trenerka - p. Anna Ritter uzyskało bardzo wysoką średnią ocenę - 4,84 pkt. na 5,00 możliwych. Najwyżej, bo na 5,00 oceniono wiadomości przekazane przez trenera oraz sposób prowadzenia szkolenia. Swoje wysokie oceny uczestnicy najczęściej uzasadniali następująco:

"Mnóstwo praktycznej i konkretnej wiedzy w bardzo twórczej i przyjaznej atmosferze".

"Dużo praktycznych wskazówek / konkretnych narzędzi".

"Kompleksowość przedstawienia tematu".

Ankieta zawiera również serię pytań zamkniętych dotyczących tego czy szkolenie spełniło oczekiwania (100% odpowiedzi na tak). Czy szkolenie z zarządzania zespołem jest godne polecenia innych osobom w firmach uczestników (wszystkie odpowiedzi na tak). Czy wiedza i umiejętności wyniesione ze szkolenia znajdą praktyczne zastosowanie w zarządzaniu zespołem - również 100% odpowiedzi na tak.

Cieszy nas wysoka ocena szkolenia Zarządzanie Zespołem i uznanie jakie zdobyła prowadząca je trenerka oraz to, że uczestnicy docenili zwłaszcza jego praktyczny wymiar. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu udało się znaleźć odpowiedź na pytanie - jak zarządzać zespołem.

Zarządzanie zespołem w wygodnej formie

Wszystkich managerów zainteresowanych rozwojem swoich kompetencji w zarządzaniu zespołami zapraszamy na kolejne edycje otwarte szkolenia Zarządzanie Zespołem. Warsztat jest również dostępny w formie szkolenia zamkniętego, prowadzonego u Państwa w firmie w oparciu o dedykowany program merytoryczny.

opr. DB

