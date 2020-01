Kompleksowemu spojrzeniu na proces category management-u (od strategii do wyniku) i praktycznym umiejętnościom, które powinien posiadać i kształcić Category Manager jest poświęcone szkolenie "Category Management (Zarządzanie Kategorią Produktów). Szkolenie dla Category Managerów" przygotowane i prowadzone przez trenera praktyka zarządzania kategorią - Panią Hannę Adamiak.

Jak uczestnicy oceniają szkolenie z category management?

28 i 29 listopada w Warszawie B&O NAVIGATOR zorganizowała kolejną edycję otwartą szkolenia z category management. Pod koniec zajęć uczestnicy zostali poproszeni, aby w dobrowolnych i anonimowych ankietach dokonać oceny trenera i szkolenia. Oceny dokonywano w skali punktowej od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa). Z satysfakcją możemy poinformować, że zarówno trener i szkolenie uzyskał najwyższą możliwą ocenę - 5,00 na 5,00 we wszystkich trzech ocenianych aspektach (wiadomości, przygotowania do zajęć, sposobu prowadzenia szkolenia). Swoje oceny osoby biorące udział w zajęciach uzasadniły następująco:

"Bardzo ciekawie prowadzone szkolenie, dużo przykładów z życia, praktyczne podejście do tematu, dużo wskazówek."

"Dobry kontakt z Trenerką. Trenerka nawiązuje do obecnej sytuacji lub problemu uczestnika w czasie prowadzenia zajęć, aby faktycznie pomóc w pracy. Pyta czego oczekujemy i mamy wpływ na sposób przeprowadzenia szkolenia."

"Bardzo przydatne szkolenie, wyłącznie praktyczne przykłady, nawiązywanie do aktualnej sytuacji zawodowej uczestników, dobra prezentacja, zadania typu "burza mózgów".

Uczestnicy szkolenia z category management-u wskazywali w swoich ankietach na rzeczy, które szczególnie im się podobały i stanowiły wartość szkolenia:

"Analiza SWOT, produkt - rdzeń, ćwiczenia i rozmowy."

"Przykłady z firm, różnych branż oraz możliwości dyskusji o własnych problemach w miejscu zatrudnienia."

"Kompetentny prowadzący, mały zespół, przyjazna atmosfera, wymiana dobrych praktyk."

Category management w formie otwartej i zamkniętej

Cieszymy się, że po raz kolejnych udało się nam spełnić oczekiwania naszych Klientów i przeprowadzić wysoko ocenione i efektywne szkolenie dla category managerów. Wszystkie osoby zainteresowane podniesieniem swoich kompetencji w zakresie zarządzania kategorią produktów zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach szkolenia "Category Management (Zarządzanie Kategorią Produktów. Szkolenie dla Category Managerów" w formie otwartej lub zamkniętej. Szczegóły znajdują się na stronie szkolenia. Wystarczy kliknąć w temat szkolenia.

Źródło: https://www.bonavigator.pl/category-management-szkolenie-na-5.html