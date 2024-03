Nasze kompleksowe szkolenie oferuje nie tylko dogłębne zrozumienie nowych regulacji prawnych, ale również praktyczne wskazówki dotyczące ich wdrażania w codziennej praktyce.

Wprowadzenie do ustawy

Zajęcia rozpoczynają się od omówienia celów i zakresu „ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta”, wprowadzając uczestników w kluczowe pojęcia i zasady, które są fundamentem dla zapewnienia wysokiej jakości opieki. Szkolenie to stanowi podstawę dla zrozumienia, dlaczego i jak, zarówno zarządzanie jakością, jak i bezpieczeństwo pacjenta, stanowią integralną część nowoczesnej opieki zdrowotnej.

System zarządzania jakością

Następnie, uczestnicy zagłębiają się w istotę systemów zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Szkolenie obejmuje wymagania dotyczące dokumentacji, procedur zgłaszania, monitorowania i analizy zdarzeń niepożądanych, zalecenia dotyczące szkoleń personelu oraz rolę pełnomocnika ds. praw pacjenta. Te kompleksowe moduły mają na celu wyposażenie uczestników w narzędzia niezbędne do efektywnego zarządzania jakością na każdym poziomie organizacji.

Autoryzacja i akredytacja

Kolejna część szkolenia koncentruje się na autoryzacji i akredytacji w świetle nowej ustawy. Uczestnicy uczą się o obowiązku autoryzacji, zasadach udzielania, czasie trwania, przygotowaniu do autoryzacji, dobrowolności akredytacji, korzyściach z niej płynących, standardach akredytacyjnych oraz przygotowaniu do procedury. Ta sekcja jest kluczowa dla zrozumienia, jak procesy te wpływają na podnoszenie standardów w placówkach medycznych.

System świadczeń kompensacyjnych

Szkolenie kończy się omówieniem systemu świadczeń kompensacyjnych, w tym Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, procedury zgłoszeń oraz roli placówki ochrony zdrowia w procesie kompensacyjnym. Ten moduł ma na celu przybliżenie uczestnikom mechanizmów, które mają na celu ochronę pacjentów oraz placówek medycznych w przypadku zdarzeń niepożądanych.

Dla Kogo jest to szkolenie?

Szkolenie kierowane jest do szerokiego grona odbiorców w sektorze opieki zdrowotnej, w tym pełnomocników ds. jakości, osób pracujących w zespołach jakości, osób odpowiedzialnych za monitorowanie wskaźników zdarzeń niepożądanych oraz menedżerów ochrony zdrowia i kierownictwa. Stanowi ono nie tylko możliwość pogłębienia wiedzy, ale również wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk.

Podsumowanie

Szkolenie „Ustawa o jakości w ochronie zdrowia” to nie tylko szansa na zrozumienie kluczowych aspektów ustawy, ale również na praktyczne przygotowanie do jej wdrożenia. Jest to inwestycja w jakość opieki nad pacjentem oraz efektywność zarządzania, które przekładają się na realne korzyści dla pacjentów i całego sektora opieki zdrowotnej. Zachęcamy wszystkich profesjonalistów do udziału i podniesienia standardów opieki nad pacjentem w swoich placówkach.