Szkolenie z wprowadzenia nowego produktu na 5!

Praktyka wprowadzenia nowego produktu na rynek

24 i 25 stycznia przeprowadziliśmy w Warszawie szkolenie "Wprowadzenie nowego produktu na rynek (New product development - NPD marketing". Autorem programu i trenerem prowadzącym szkolenie jest p. Hanna Adamiak, doświadczony manager marketingu z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Szkolenie z wprowadzenia produktów na rynek było prowadzone w formule "praktycy dla praktyków" i koncentrowało się na przekazaniu wiedzy i kształceniu umiejętności niezbędnych do profesjonalnego i, co najważniejsze, skutecznego zarządzania procesami new product development. Istotnym i cennym elementem szkolenia z wprowadzenia nowego produktu były doświadczenia zawodowe trenera, które zostały przekazane w formie atrakcyjnych case study's.